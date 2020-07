Matovič má stále největší podporu Slováků, druhý je Pellegriniho Hlas

Opoziční stranu Směr-sociální demokracie Roberta Fica by volilo 10,7, vládní stranu Svoboda a Solidarita 9,4 a Lidovou stranu Naše Slovensko 7,9 procenta Slováků. Vládní strana Za lidi by se nedostala přes pětiprocentní práh potřebný pro vstup do parlamentu a získala by jen čtyři procenta hlasů.