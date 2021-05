Matovič a Sulík boxují o miliardy

Matovič se Sulíkem se chovají jako pověstní dva kohouti na smetišti, kteří se prostě nesnesou. Paradoxně přitom právě Sulík roku 2010 přivedl Matoviče na kandidátce SaS do vysoké politiky. Dnes si nemohou přijít na jméno.

Předseda SaS přiznává, že kvůli pandemii je potřeba letošní rozpočet navýšit, ale 3,4 milionu eur se mu zdá příliš. Sulík by deficit navýšil nanejvýš o 1,6 miliardy (40,7 miliardy korun). „Dosud nevím, na co a zda vůbec se v aktuálním státním rozpočtu utratila miliarda eur vyčleněná na covid-19. O navýšení deficitu chceme diskutovat, diskuse musí být poctivá a potřebuje určitý čas,“ upozornil ministr hospodářství.

Matovič okamžitě vrátil úder a stranu SaS označil za rozbíječe vlády. „Sulík dělá vše pro to, aby rozbil vládu premiéra Eduarda Hegera. Má to v DNA. Já udělám vše pro to, abych tomu zabránil,“ nechal se slyšet ministr financí.