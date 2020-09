Matka zavraždila svých pět dětí kvůli zkrachovalému manželství

Šesté dítě, jedenáctiletý Marcel šel jako kterýkoliv jiný den do školy. Mladá žena ale během dopoledne zavolala do školy a oznámila, že chlapce vyzvedne dřív kvůli rodinné záležitosti. Podle školy řekla, že v rodině došlo k úmrtí. Christine K. si chlapce vyzvedla a šla s ním na vlak. Vyrazili ze Solingenu směrem do Düsseldorfu. Tam žena vystoupila a chlapce poslala samotného k babičce do Mönchengladbachu.