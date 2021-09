Manželku zdrogoval a pak ji nechával znásilňovat. Policie v Avignonu vyšetřuje deset let trvající násilí

Nabídku sexu s ženou v bezvědomí dokonce inzeroval v nejrůznějších swingers fórech a vše si natáčel. Policie dosud identifikovala 45 mužů. „Nikdo z nich nemůže říci, že nevěděl, co se děje,“ prohlásil komisař. Věkové rozpětí mužů je od 24 do 71 let a rekrutují se ze všech sociálních vrstev. Byli to podle vyšetřovatelů nejen svobodní muži, ale také otcové od rodin.