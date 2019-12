Manžel britské královny princ Philip je v nemocnici

Princ kvůli tomu musel odcestovat ze Sandringhamu v hrabství Norfolk, kde má panovnice venkovské sídlo, v němž královská rodina tráví Vánoce, zpátky do Londýna. Sanitku ale nevyužil.

Zda ho lékaři propustí z nemocnice před Vánocemi, zatím není jasné. Nebylo by to ale poprvé, kdy by se manžel Alžběty II. ocitl před vánočními svátky v nemocnici. V roce 2011 je princ Philip strávil v nemocnici Papworth v Cambridge. Lékaři mu tam endoskopicky rozšířili zablokovanou srdeční tepnu.