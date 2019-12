Maďarsko se chce spojit s Ruskem proti ukrajinskému jazykovému zákonu

V rodném jazyce by se učilo jen v prvních čtyřech třídách, pak už by se děti učily v ukrajinštině. Zákon vyvolal protesty v zahraničí. Rusko si stěžovalo u evropských organizací, protesty Moskva zaslala dokonce i do sídla Evropské unie a NATO. Vadí však také v Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku a Polsku.