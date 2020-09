Maďarská ministryně vyzvala Jourovou k rezignaci

Komise by v nejbližších týdnech měla zveřejnit svou první zprávu hodnotící stav demokracie a právního státu ve všech členských zemích. Brusel také prosazuje, aby respektem k vládě práva bylo co nejpřísněji podmíněno čerpání peněz z budoucího sedmiletého rozpočtu EU a fondu pokrizové pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovými omezeními. Maďarsko spolu s Polskem se toto spojení snaží co nejvíce oslabit. Souboj o jeho podobu může zásadně promluvit do konečného schválení rozpočtu i fondu, které by členské země chtěly zvládnout do konce roku.