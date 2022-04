Macron jde do boje o druhý mandát, průzkumy naznačují bitvu

Přestože nastupuje do volebního klání jako favorit, má daleko do zisku 50 procent hlasů, které by mu zajistily vítězství už v prvním kole. Klíčovou otázkou nedělního hlasování proto je, kdo Macrona doprovodí do druhého kola, v němž se o dva týdny později utkají dva nejúspěšnější uchazeči kola prvního.

„Francouzi, kteří pracují, by neměli celou výplatu utratit při tankování pohonných hmot,“ prohlásil na jednom z mítinků. Pro případ svého znovuzvolení slíbil lidem od léta nezdanitelnou prémii až šest tisíc eur

(147 tisíc Kč) jako jednorázovou kompenzaci za pokles jejich kupní síly. Ohlásil i investice do zdravotnictví a vzdělávání s cílem zvýšit jejich kvalitu a také snížení daní. Vykompenzovat to chce ale zvýšením hranice pro odchod do důchodu ze 62 na 65 let.