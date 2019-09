Macron chce výrazně přitvrdit v otázce migrace

„Příliv migrantů do Evropy je teď rekordně nízký, ale počet žádostí o azyl ve Francii nikdy nebyl vyšší,“ postěžoval si nyní francouzský prezident a dodal: „Ve snaze vypadat jako humanisté jsme někdy až příliš laxní.“

Podle oficiálních dat loni o azyl poprvé zažádalo více než 114 tisíc lidí. To je trojnásobek než před deseti lety a jde i o více než pětinový nárůst oproti roku 2017. Azyl však v zemi získalo jen 33 tisíc lidí. Celkově pak povolení k trvalému pobytu dostalo 256 tisíc lidí, obvykle šlo o příbuzné migrantů již usazených ve Francii, podotkl list The Financial Times.