Lukašenko slíbil nové volby, má to ale významný háček

Na setkání se zaměstnanci Lukašenko taky řekl, že se nová ústava už připravuje. Uvedl, že mu byly představeny dvě varianty, ale on obě odmítl, protože se jen málo lišily do stávající, napsala agentura RIA Novosti. Zatím ale prezident neuvedl, kdy by se mohly nové volby konat, není ani jasné, kdy by se měla schvalovat nová ústava.