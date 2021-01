Lučanský se oběsil na horní posteli, tvrdí zveřejněné dokumenty

„Dne 9. 12. v přesně nezjištěném čase do 7.45 došlo ke zranění obviněného Milana Lučanského,“ píše se v úvodu záznamu. Kvůli tomuto zranění byl bývalý policejní prezident převezen do nemocnice v Ružomberku, kde byl operován.

Dozorce uvedl, že když ráno kontroloval Lučanského v cele, všiml si zrudlého pravého oka a zeptal se ho, jak se mu to stalo. Lučanský podle, záznamu řekl: „To nic není, uhodil jsem se“ a odmítl ošetření. „Řekl mi, že v noci nemohl spát, procházel se po cele, přišlápl si pantofle, zapotácel se a udeřil se do rohu postele,“ vypověděl dozorce. Po poradě s obhájci nakonec Lučanský požádal o lékařské vyšetření. Vysvětlil to tím, že po zranění ještě v cele cvičil a zdravotní stav se mu zhoršil.

Do nemocnice dorazila inspekce ministerstva spravedlnosti 15. prosince, aby prověřila jeho zranění a postup dozorců. Primář jednoznačně odmítl možnost, že by Lučanského zranění způsobil někdo jiný. „Po útoku jiné osoby na tvářovou část obviněného by byl úraz rozsáhlejší. V případě fyzického útoku na obviněného by došlo k poškození očnice, fraktuře čelní nebo lícní kosti,“ uvedl primář. Cizí zavinění proto ošetřující lékař vyloučil.