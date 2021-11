Litva začala stavět plot na hranici s Běloruskem. Bude mít stovky kilometrů

Výstavbu plotu má v Litvě na starost státem vlastněná společnost EPSO-G, konstrukci ale nechává stavět v Polsku a Nizozemsku a tyto země dodaly první část plotu před pár dny. V listopadu a prosinci mají dodat celkem 100 kilometrů. Dalších 300 by Litva měla získat do dubna, kdy by měla plot dokončit.