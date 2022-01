Lidé ve Francii a Itálii protestují proti koronavirovým opatřením

Ve Francii nyní platí, že pro vstup do restaurací, kaváren, kin nebo vlaků je nutný zdravotní průkaz, který obsahuje potvrzení o vakcinaci, prodělání covidu nebo negativním testu.

Od 10. ledna v zemi platí velmi přísná pravidla pro neočkované. Bez dokladu o podání vakcíny proti covidu-19 nebo prodělání této nemoci v posledním půlroce lidé nesmějí do restaurací, kin, divadel, do tělocvičen, muzeí ani do veřejné dopravy.