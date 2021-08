Letošní podzim by měl být teplejší než obvykle

V jižní části Evropy a částečně i ve střední Evropě by tak podle tohoto výhledu měly být podzimní teploty nad průměrem. Studené fronty sice budou přicházet, ale méně častěji. Tak by tomu mělo být i nad severní Evropou. Ve většině Evropy by mělo převažovat sucho, více deště by naopak mělo být na severu a severozápadě Evropy.