Kurz chce v případě schválení vyrábět ruskou vakcínu v Rakousku

Po schválení obou vakcín „by se Rakousko zcela určitě pokusilo poskytnout výrobní kapacity u vhodných domácích podniků pro ruské nebo čínské očkovací látky”, řekl Kurz. „Stejně jako pro výrobce z ostatních zemí,” dodal kancléř.



„Jde přece o to získat rychle co nejvíce bezpečné vakcíny - a je jedno, kdo ji vyvinul,” zdůraznil Kurz, který se podle APA už ve čtvrtek vyslovil pro to, aby EMA zkoumala i možnost schválení vakcín z Ruska a Číny. V tomto ohledu podle šéfa rakouské vlády nesmí existovat „geopolitická tabu”.



Na otázku, zda by se sám nechal očkovat ruskou vakcínou Sputnik V nebo čínským preparátem, Kurz odpověděl kladně. „Ano, pokud budou očkovací látky v Evropě schváleny,” řekl. „U očkovacích látek jde jedině o účinnost, bezpečnost a o rychlou použitelnost, ne o geopolitické boje,” zdůraznil Kurz.