Kulhánek si po útocích na sparťanské děti předvolá britského velvyslance

„A dost! Záměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne. Předvolám si na pondělí britského velvyslance a budu s ním celou záležitost řešit,” napsal Kulhánek.

A dost! Zaměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne. Předvolám si na pondělí britského velvyslance a budu s ním celou záležitost řešit.

Nechutný útok poradce Skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu (!) na české děti a na ČR obecně. Češi nejsou zkažené ovoce či národ rasistů. Vyzval jsem @JakubKulhanek , aby si co nejdříve předvolal britského velvyslance a požadoval okamžité zastavení těchto útoků. https://t.co/dzl7uvUw4f

„V žádném případě to není chyba dětí, které se chovají tak, jak je to naučili dospělí. Jakou mají šanci, když jsou ve stejném košíku se shnilým ovocem,“ napsal Bartley a přiložil k textu fotku shnilých jahod.

„Nechutný útok na české děti a ČR obecně. Češi nejsou zkažené ovoce či národ rasistů. Vyzval jsem Jakuba Kulhánka, aby si co nejdříve předvolal britského velvyslance a požadoval okamžité zastavení těchto útoků,“ reagoval Hamáček.

„Je naprosto neuvěřitelné, že musíme sledovat útoky na nevinné děti a čelíme neopodstatněným obviněním z rasismu. Urážení dětí v online prostoru i médiích je neakceptovatelné, zoufalé a směšné. Přestaňte útočit na naše děti! Popisujete jejich chování nesprávně, přivlastňujete si právo hodnotit vyjádření emocí šestiletých dětí, které nemají ponětí o tom, co je to rasismus. To je drzost,“ napsala Sparta na svůj web.