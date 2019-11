Kuciakův vrah chce dohodu o vině a trestu

„Tuto informaci nemohu potvrdit,“ řekla Szabóova obhájkyně Ivana Kochanská. Marčekův právní zástupce Martin Endrödy to odmítl jakkoli komentovat. „Marček a Szabó mohou teoreticky dostat podobné snížení trestu, jako Andruskó,“ připustil právník Róbert Bános.

Řeč je o dalším obviněném, kterým je zprostředkovatel vraždy Zoltán Andruskó, jenž od začátku spolupracuje s policií, v případě vystupuje jako svědek a s prokurátorem uzavřel dohodu o vině a trestu. Dohodu musí ještě schválit specializovaný trestní soud. Tím by si Andruskó mohl výrazně snížit trest. Nový čas odhaduje, že by mohl strávit za mřížemi jedenáct let.