Ukrajinský útok na ruský Bělgorod vyvolává v Moskvě údiv a rozpaky

„Určitě to není něco, co by bylo možné vnímat jako vytváření komfortních podmínek pro pokračování rozhovorů,“ řekl mluví ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Neuvedl však, zda Rusko bude kvůli tomu konflikt eskalovat.

Podle Peskova by měly incident vyšetřit orgány činné v trestním řízení: „Nám v úřadu prezidenta nepřísluší vynášet hodnocení, to by měli dělat profesionálové. Převaha ve vzduchu během operace (na Ukrajině) je však daným faktem,“ dodal.

I v Rusku se však už objevily dotazy, jak je možné, že ukrajinské vrtulníky mohly zasáhnout velký sklad pohonných hmot ve městě s téměř 400 000 obyvateli, u kterého navíc leží vojenské základny.

Ukrajinské ministerstvo obrany se k incidentu odmítlo vyjádřit. Jeho představitel Oleksandr Motuzjanyk řekl: „I dnes chci zdůraznit, že ukrajinský stát podniká brannou operaci. Ale to neznamená, že by Ukrajina měla být odpovědná za všechny špatné propočty, katastrofy a události, které se staly na území Ruské federace. Není to poprvé, co se objevila takováto obvinění, proto nebudu tuto informaci ani potvrzovat, ani popírat.“

Podobně nejednoznačně se vyjádřil i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba: „Nemohu ani potvrdit, ani popřít tvrzení, že je Ukrajina do toho zapojena, protože nemám všechny vojenské informace.“

V Bělgorodu v pátek ráno v 5:51 začal hořet sklad pohonných hmot. Tamní gubernátor uvedl, že to bylo následkem útoku ukrajinských vrtulníků. Na sociálních sítích se objevily záběry zachycující údajný útok, při kterém hořelo až osm zásobníků topné nafty a benzínu.