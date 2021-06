Kreml nevyloučil setkání Putina s Johnsonem

„Ne, takové setkání se nepřipravuje, ale potenciálně je možné,“ uvedl Peskov při rozhovoru s rozhlasovou stanicí Hovoří Moskva. „Je možná, pokud převládne v Londýně politická vůle napravit naše dvoustranné vztahy, které byly narušeny z iniciativy Londýna,“ dodal Peskov, aniž by uvedl, že k tomu přispěl pokus ruských agentů otrávit Sergeje Skripala.

Otázce se věnoval, protože v pátek britský ministr zahraničí Ben Wallace řekl, že schůzka Johnsona s Putinem by byla možná, jestliže ruský prezident ukončí „škodlivé aktivity“ zaměřené proti Spojenému království a jeho spojencům. Boris Johnson je jasně otevřen setkání s kýmkoli, když se dá udělat důležitý krok k normalizaci vztahů s Ruskem.

Wallace však současně řekl televizi SkyNews, že Západ by měl posuzovat Moskvu podle toho co udělá a vyhodnotit to ještě předtím, než dojde k případnému oteplení vzájemných vztahů, které jsou nejhorší od studené války kvůli ruské anexi Krymu a otravě Skripalových novičokem.