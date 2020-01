Krajní pravice na Slovensku posiluje, kotlebovci mohou vyhrát volby

Ve volbách by podle průzkumu zvítězila strana Směr-sociální demokracie se ziskem 18,6 procenta, což však potvrzuje postupný pokles preferencí vládní strany. Kotlebovci by skončili druzí a na třetím místě by se umístila mimoparlamentní koalice Progresivní Slovensko/Spolu se ziskem 10,5 procenta. Koalice potřebuje pro vstup do parlamentu sedm procent, jednotlivé strany pět procent.