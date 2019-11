Komunistický režim se udržel pomocí tanků, řekla Čaputová

Podle Čaputové bylo posledních třicet let určitě lepším obdobím než prvních třicet let existence Československa, které zažilo hospodářskou krizi, nástup Adolfa Hitlera, Mnichov, protektorát a válečnou Slovenskou republiku, druhou světovou válku a únor 1948.

„V klidu a přátelsky jsme rozdělili společný stát Čechů a Slováků, Slovenská republika se stala řádným členem Organizace Spojených národů, Rady Evropy, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Patříme do schengenského prostoru a díky přijetí eura jsme integrováni v unii hlouběji než naši sousedé. Slovenská republika ještě nikdy nepatřila do společenství zemí s tak výjimečnými demokratickými a civilizačními hodnotami jako dnes. Bez listopadu 1989 by to nebylo možné,“ řekla prezidentka.