Kočner nelustroval jen novináře, ale i své kritiky na internetu

Když Kočner spustil na internetu svou vlastní relaci, v níž útočil především na novináře, někteří diskutující připojili kritický komentář. Jedním z nich byl Ondrej. „Kritizoval jsem několik jeho příspěvků a poukazoval jsem na to, že tento člověk, který je podezřelý z několika kauz, hází špínu na lidi, kteří na ty kauzy poukazují,“ řekl Ondrej televizi Markíza.

Kočner shromažďoval jeho fotografie, jeho údaje ze sociální pojišťovny a podobně. „Měl informace o tom, že jsem v minulosti nahlašoval krádež, měl k dispozici rodné číslo mého dítěte a podobně. Byl jsem z toho znechucený a byl bych rád, pokud by se to vyšetřilo, protože je to absolutně nechutné,“ uvedl Ondrej.