Kočner podle obžaloby sám chodil do banky pro peníze a vyplácel Kuciakovy vrahy

Marček původně odmítal vypovídat, ale letos v dubnu se k vraždě přiznal. Kuciaka zasáhl do srdce a Kušnírovou do hlavy. Všichni byli obžalováni z úkladné vraždy provedené v organizované skupině a hrozí jim doživotní trest. Další člen skupiny Zoltán Andruskó spolupracuje s policií a uzavřel s prokurátorem dohodu o vině a trestu, co mu trest do značné míry sníží.