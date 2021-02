Klíčový muž Islámského státu v Německu dostal 10,5 roku

Soud v dolnosaském městě Celle poslal na 10,5 roku do vězení kazatele abú Valá (abu Walaa). Je to trest za nábor bojovníků do organizace Islámský stát a členství v teroristické organizaci, napsal server týdeníku Focus. Sedmatřicetiletý muž je považován za klíčovou postavu Islámského státu v Německu.