Klenby vyhořelé Notre-Dame se mohou stále zřítit, varuje architekt

Villeneuve chce nyní vystavět nové lešení, které by obklopovalo to staré. Shora dolů pak budou dělníci odřezávat trubky „jednu po druhé“. „Tato akce by mohla být hotova v lednu 2020. To je náš cíl,“ řekl chrámový architekt. Kdy skončí „období konsolidace“ památky a začne její obnova, se nedá podle Villeneuva přesně určit. „Nebudeme si opravdu jisti před polovinou roku 2020,“ řekl.