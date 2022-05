Kapitán airbusu usnul nad Marseille, do vzduchu musely stíhačky

Dvě francouzské stíhačky spěchaly na konci dubna k italskému airbusu kvůli podezření, že se stroje na cestě z Říma do New Yorku zmocnili teroristé. Záhy však vyšlo najevo, že šlo o planý poplach. Posádka letounu jen nakrátko usnula. Upozornil na to italský list La Repubblica.