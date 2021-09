Kancléřka a Laschet v kavárně: Ani cent spropitného

Armin Laschet, lídr CDU/CSU, který doufá, že ho nedělní volby vynesou do křesla nového německého kancléře, ukončil v sobotu v Cáchách předvolební kampaň. Do historického města na západě Německa ho přijela podpořit sama kancléřka Angela Merkelová. Krátce před zahájením mítinku si oba politici odskočili do tamější kavárny Nobis. Kromě toho, že útratu v hodnotě 20,10 euro (511 korun) zaplatila sekretářka kancléřky, zaměstnanci kavárny nedostali ani cent spropitného, píše server deníku Bild.