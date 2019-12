Johnsonův poslední trumf: Na voliče apeluje skečem z komedie Láska nebeská

„Myslím, že to bylo docela dobře udělané,” reagoval herec Hugh Grant, jenž v Lásce nebeské hraje britského premiéra.

„Zajímalo by mě, jestli si komunikační poradci Konzervativní strany řekli, že něco takového by v rukách premiéra nevypadalo dobře,” dodal devětapadesátiletý herec. Poukázal tak na to, že Johnsona jeho kritici často obviňují ze lhaní.