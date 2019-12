Johnsona drtí fotka nemocného hocha ležícího na podlaze

Fotografie čtyřletého Jacka Willimenta-Barra se v pondělí objevila na titulní stránce levicového bulvárního listu The Daily Mirror. Podle jeho matky chlapce do nemocnice v Leedsu minulý týden převezli, protože lékař se domníval, že může mít zápal plic. Dítě prý nejdříve dostalo vše potřebné, po několika hodinách ale lékaři jeho postel přidělili jinému pacientovi, takže hoch „byl nucen více než čtyři hodiny ležet na studené podlaze“.

Její syn prý navíc po hodinách na podlaze nedostal hned lůžko, nýbrž dalších pět hodin – do tří do rána – strávil na vozíčku. S fotkou nemocného dítěte na zemi konfrontoval Johnsona reportér televize ITV. Novinář mu snímek ukazoval na svém mobilním telefonu, předseda vlády se na něj ale nechtěl dívat a přístroj mimo záběr kamery vzal a schoval do kapsy.