Johnson přihrával dotace své dobré známé

Nejméně čtyřikrát ji také vzal přes odpor státních úředníků do své obchodní delegace na zahraniční ekonomická fóra. Blonďaté Kaliforňance tak financovali byznysové cesty britští daňoví poplatníci.

Když se v pondělí novináři během cesty do OSN v New Yorku Johnsona na kauzu ptali, odmítl jakkoli odpovídat. I na otázky, zda neudržoval s Američankou před lety sexuální vztah, pouze řekl, že bude mluvit výlučně o situaci v Perském zálivu a boji proti klimatickým změnám.

A pokud to Johnson nestihl, trávili společně hodiny zasíláním esemesek. Arcuriová jej měla uloženého v mobilu pod přezdívkou Komodor. Pár si byl velmi blízký – například v roce 2014 mladá žena zveřejnila na sociálních sítích svůj snímek, jak sedí v křesle londýnského starosty.

Její kariéra přitom vypadá podivně. Nejprve zkoušela prorazit jako dýdžejka, tanečnice či modelka, v roce 2011 ale byla jen neúspěšnou manažerkou suši baru v kalifornském Morro Bay. Odešla proto studovat na málo známou Hultovu mezinárodní ekonomickou školu do Británie .

Ke konci studií se jako dobrovolnice přihlásila do kampaně za druhé zvolení Johnsona starostou. Ve štábu se s ním setkala a během několika týdnů byla jeho osobní přítelkyní.

Zkusila založit svou první IT firmu, avšak její obchodní partner Tom Hayes dostal za manipulace s úrokovou sazbou LIBOR 11 let vězení. Vzápětí založila firmu Innotech, pořádající IT konference. Johnson, který si za veřejné projevy účtuje milionové částky, na jejích akcích několikrát řečnil zdarma. Úřad starosty jí na start-up poskytl 10 tisíc liber, sponzoring ale neskončil. Ještě loni v lednu dostala od britských úřadů sto tisíc liber na „diverzifikaci kybernetické bezpečnosti“.