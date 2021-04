Jizva na čele Paříže. Notre-Dame zůstává i dva roky po požáru zahalen lešením

Místo střechy v budově zeje obrovská díra, na kterou brzy dělníci položí plachtu, aby se do vnitřní části gotické katedrály nedostala dešťová voda. Poškozená podlaha uvnitř Notre-Dame stále nese otisk věže, která v osudný den před dvěma lety propadla střechou.

Konsolidace gotické katedrály přitom už doteď vyšla na 165 milionů eur (zhruba 4,28 miliardy korun), a to její renovace teprve začne. Na místo se ve čtvrtek vydá také francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten původně ohlásil, že do pěti let od požáru bude Notre-Dame opravený.