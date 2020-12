Jihozápad Německa zasáhlo lehké zemětřesení

Otřesy se projevily kolem 00.25 a lidé je pociťovali v okruhu asi 20 kilometrů. „Myslel jsem si, že do domu narazilo nákladní auto,“ popsal stav jeden z obyvatel. Byla nahlášena prasklina na vozovce, jinak nedošlo k žádným hmotným škodám.

Není to první zemětřesení, jež v poslední době v regionu nastalo. Letos v lednu byla zaznamenána série otřesů v oblasti nedaleko Bodamského jezera. Otřesy dosáhly síly 3,7 stupně. Podobné to bylo loni v létě. Nejsilnější otřesy, a to 3,7 stupně, byly zaznamenány na konci července, píše server Stuttgarter Nachrichten.