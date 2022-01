Jednání diplomacie Ruska a USA ve vyhrocené atmosféře

„Máme co do činění s obtížnými záležitostmi a nepodaří se je vyřešit rychle. Určitě nečekám, že je vyřešíme zítra (v pátek) v Ženevě,“ řekl Blinken v Berlíně. Přesto považuje schůzku po jednáních z minulého týdne za důležitou: „Myslím si, že jde o to porozumět, v jaké fázi se s ministrem Lavrovem nacházíme, abychom viděli, jaké závěry vyvodilo Rusko z diplomatických jednání.“

Podle něj ženevská schůzka ukáže, „jestli je skutečně možné pokračovat při řešení krize diplomatickou cestou“.

Podle analytika BBC Jamese Landaleho je problém, že každá ze stran chce něco jiného. Američané chtějí hovořit o tom, jak se vyhnout válce na Ukrajině. Rusko popírá, že by na ni chtělo zaútočit, a chce jednat o bezpečnostních zárukách, že se NATO nebude dál rozšiřovat směrem k jeho hranicím, a naopak se stáhne. Lavrov už dříve dal najevo, že Moskva od Američanů očekává písemné vyjádření k ruským požadavkům. Blinken ujistil, že žádnou písemnou odpověď Lavrovovi do Ženevy neveze, Rusové však jsou ochotni čekat do příštího týdne.

Rusko však také zesiluje tlak, a to nejen vojenský. Ve středu přišla komunistická část Dumy s návrhem, aby se poslanci obrátili na prezidenta Vladimira Putina se žádostí o uznání samozvaných útvarů Doněcké a Luhanské lidové republiky, uvedla agentura Interfax.

Předseda ruské Dumy Vjačeslav Volodin na kanále Telegram uvedl, že je potřeba o návrhu jednat: „Otázka předložená k posouzení je velmi vážná. V tomto ohledu by bylo správné zahájit příští týden konzultace s vůdci jednotlivých frakcí a projednat tuto iniciativu. “

Ukrajina je sice hlavní téma, ale v druhém plánu je i jednání o omezení zbraní, které nabízejí obě strany.

Varování Rusku

Před schůzkou zaznělo ze Západu mnoho varování Rusku. Britská ministryně zahraničí Liz Trussová vyzvala ve čtvrtek v Sydney ruského prezidenta Vladimira Putina, „aby upustil od svých plánů a stáhl se od Ukrajiny předtím, než udělá ohromnou strategickou chybu“. Podle ní se Kreml „nepoučil z historie a invaze by vedla jen k propadnutí do hrozné bažiny s velkými ztrátami na životech, jaké známe ze sovětsko-afghánské války a konfliktu v Čečensku“.

Americký prezident Joe Biden dokonce ve středu řekl, že očekává, že Rusko vnikne na Ukrajinu, a varoval Moskvu, že by to pro Rusko byla katastrofa. Současně ale pobouřil i Kyjev, když řekl, že „menší průnik“ by vyvolal slabší reakci ze strany USA a jejich spojenců. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zareagoval na Twitteru pobouřeně: „Neexistují žádné menší vpády a menší oběti a menší smutek ze ztráty blízkých.”

Republikánský senátor Lindsey Graham vyzval k „okamžitému uvalení sankcí na Putina“ a demokratický senátor Richard Blumenthal vyzval k masivním leteckým dodávkám zbraní na Ukrajinu.