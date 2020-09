Jeden Bond nestačí: britský archivář v Polsku paběrkoval

Ti, kteří sledovali každý jeho krok, do záznamů napsali, že „v říjnu a listopadu 1964 vycestoval do Bialostockého a Olsztynského vojvodství, kde se nacházely objekty polské armády“. To, zda o nich něco zjistil, zápisy nesdělují. Nechybí v nich však, že po necelém roce misi v Polsku ukončil.