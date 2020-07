Italský ostrůvek Lampedusa zahltili migranti

Sicilské úřady, pod něž ostrov spadá, nařídily nyní převoz 200 Tunisanů z Lampedusy do přístavu Porto Empedocle na Sicílii, kam by měli dorazit během pátečního večera. V uprchlickém centru na Lampeduse pak zůstane 760 migrantů.

Migrace neskončila, je to neudržitelné, varují italské ostrovy

Situaci na Lampeduse se snaží řešit italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová, která by měla příští týden jednat v Tunisku mimo jiné o zrychlení procedury vracení odmítnutých žadatelů o azyl do země původu. O stejném tématu chce brzy mluvit také s kolegy z ostatních zemí EU.

„Tohle není migrace, ale chaos. Italská vláda je komplicem v pašování lidí. Tady nejde o uprchlíky, ale o mladé, zdravé migranty, kteří přicházejí z Turecka,“ prohlásil Salvini, který byl do loňského září ministrem vnitra.

Prohlásil, že letos od začátku roku připlulo do Itálie podle údajů ministerstva vnitra už 11 334 lidí, přičemž loni za stejné období to bylo jen 3508. Salvini totiž jako ministr vnitra zavíral přístavy humanitárním lodím s migranty mimo jiné s tím, že napomáhají pašování lidí do EU.