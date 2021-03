Italové hájí zablokování vývozu vakcín, není to nepřátelský čin

Italský ministr zahraničí Luigi DiMaio po schůzce se svým francouzským protějškem Jeanem-Yvesem Le Drianem řekl: „Celé Evropa je teď pustošena britskou variantou a obává se nárůstu nakažených. Ve spolupráci s evropskými institucemi jsme se rozhodli nedovolit export 250 000 dávek. Není to nepřátelský čin vůči Austrálii. Jen jsme uplatnili opatření EU z 30. ledna.“ Toto opatření umožňuje zablokovat vývoz vakcín, pokud dodavatelé neplní nasmlouvané objemy dodávek do zemí EU. Itálie je nyní použila.

Mluvčí komise sdělila, že Austrálii se dostalo vysvětlení: „Je potřeba udělat pokrok v dodávkách do zemí EU.“ Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn ale dal najevo obavy nad dlouhodobými dopady podobných kroků: „S takovýmito opatřeními můžeme nakrátko vyhrát, ale musíme být opatrní, aby to nezpůsobilo problémy v střednědobém horizontu, když by se přerušil dodavatelský řetězec pro výrobu vakcín.“