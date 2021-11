I my se potýkáme s migrační krizí. Může za ni Západ, zní z Běloruska

“Jen za tento rok bylo u nás zadrženo přes 11 500 nelegálních migrantů. Ze země jich bylo odvezeno asi 5000. Takže my tomu bráníme,” uvedl Valfovič: “To, co se dnes děje na hranici, není vina Běloruska. Zde musíme vzít v úvahu kořen zla a důvody, které způsobil Západ v zemích Blízkého východu a Asie.”

Další dodal: „Po bombardování jsem zůstal bez domu a jakéhokoli majetku. Nemám se kam vrátit. A ani nechci. Smrt by byla lepší.“ Všichni se chtějí dostat do Německa nebo Francie.

V Iráku posiluje už rok Islámský stát, v zemi se několik let prohlubuje nejen politická krize, ale i ekonomická, hroutí se infrastruktura, rostou ceny a není práce ani byty, což vedlo předloni a loni k masovým protestům.

Část běženců také tvoří Kurdové, které Západ podporoval, když bojovali proti Islámskému státu, ale nepomohl jim k samostatnosti a po porážce IS jim omezil podporu i v Sýrii, kde je vdal na pospas Turkům.

Polsko a další země Evropské unie naopak obviňují režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím. Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv.

V noci na čtvrtek se skupina pokusila přejít hranici u Czeremchy, uvedla mluvčí polské pohraniční stráže Ann Michalská s tím, že byli agresivní, házeli i kameny a větve. Běloruští pohraničními jim podle ní pomáhali, pokoušeli se oslepit polské strážce hranice stroboskopy a lasery. Přes zátarasy kladli migranti kmeny. Zničili oplocení a 232 jich proniklo do hloubky několika metrů na polské území. Polští pohraničníci je pak vrátili zpátky až na pět, kteří skončili v nemocnici. V Polsku zůstal i otec se synem, čekají, až pustí jejich ženu z nemocnice.

Celkem bylo za středu evidováno 375 pokusů o přechod hranice z Běloruska do Polska. Už 1860 migrantů dostalo zákaz vstupu do Schengenu na tři roky za nelegální překročení hranice.

Valfovič oznámil, že plánovaný druhý „evakuační let“, který měl odvézt 130 až 200 migrantů zpět do Iráku, se zatím neuskutečnil. Běženci podle něj nyní čekají na letišti. O chystaném druhém repatriačním letu z Běloruska do Iráku hovořil začátkem týdne Lukašenko, na 400 migrantů bylo letecky dopraveno do Iráku již minulý týden.