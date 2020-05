„Horor na pražském letišti.“ Další Poláci tráví kvůli nařízením dny v terminálu

Případ souvisí s omezeními pramenícími ze současné pandemie nemoci covid-19. Letecké spojení mezi Prahou a Amsterodamem nizozemských aerolinek je v současné situaci jednou z mála linek mezi západní a východní Evropou. Aby ale byli cizí občané v Praze vypuštěni z letiště za účelem tranzitu do vlasti, musí se prokázat dokumentem (nótou) ambasády své země. Poláci ale nótu neměli. A podle Hamáčka je to vina KLM.

Polák uvízl čtyři dny na pražském letišti, nechtěli ho vpustit do Česka

Polák uvízl čtyři dny na pražském letišti, nechtěli ho vpustit do Česka Koronavirus

„Podmínkou vstupu na území ČR je v případě repatriace předchozí nóta polské ambasády. O těchto podmínkách, které platí od začátku, jsou informovány všechny ambasády a letečtí dopravci. V případě KLM byla společnost informována několikrát v obecné i konkrétní rovině. KLM opakovaně nedodržuje uvedený postup a tím dostává své pasažéry do problematické situace,“ sdělil Novinkám Hamáček s tím, že si dva Poláky uvězněné na letišti vyzvedne zástupce polské ambasády a zajistí jejich přepravu do vlasti.

V podobném duchu se pro ČTK vyjádřil také polský konzul Artur Lukiańczyk. „KLM prodává letenky a nestará se, co se děje poté. Nevaruje cestující o předpisech platných v Česku a na Letišti Václava Havla není zastoupení této společnosti, které by mohlo řešit otázky ohledně případného návratu do Nizozemska,“ řekl Lukiańczyk.