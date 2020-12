Homosexuální orgie v Bruselu ve skutečnosti organizoval podvodník z Polska

Muž, který se vydává za Davida Manzhleye, byl v Polsku odsouzen za několik podvodů, do výkonu trestu však nenastoupil, informoval Fakt a další média s odvoláním na policejní zdroje. „Tento 36letý hledaný Polák neustále mění svou totožnost. Belgická strana nám potvrdila, že se před několika dny nacházel v Bruselu,“ informoval mluvčí policie v Krakově Sebastian Glen.

Dodal, že nebýt toho, že jeden z pravidelných účastníků orgií zapomněl při odchodu zavřít dveře a někdo pak upozornil policii, že se tam porušuje lockdown, nic mimořádného by se nestalo. Na adresu maďarského europoslance Szájera uvedl, že „jeho politická příslušnost ani jiného hosta večírku pro gaye ho nezajímá“.

Pořadatel akce ještě pod jménem David Manzheley sdělil deníku Der Standaard, že akce, jichž se zúčastnilo i sto lidí, organizoval jednou za dva měsíce: „Teď to byla menší party v bytě, kde bydlím se svým přítelem. Základním pravidlem je, že účastníci musí být nazí.“ Szájer nepatřil mezi pozvané, ale přivedl ho sebou jeden z pozvaných hostů. „Mluvil jsem s tím pánem a řekl mi, že také on už v minulosti organizoval podobné akce ve svém bytě,“ konstatoval pořadatel.

V Maďarsku se množí spekulace, že zátah belgické policie byl organizován tajnou službou některé z členských států Evropské unie. „Jsem si jist, že razie, na níž Szájera zadrželi, souvisí s maďarským unijním vetem a byla to akce některé (německé) tajné služby,“ napsal na sociální síti bývalý předseda strany Jobbik Gábor Vona. „Určitě to nebyla první taková party, ale teď to může oslabit pozici Maďarska a Polska v Unii,“ dodal. Maďarsko a Polsko vetují unijní rozpočet na léta 2021 až 2027 kvůli podmínce podmínit čerpání unijních peněz dodržováním principů právního státu.