Harry se bál, že se Meghan zhroutí

Odjezd do Kanady je útěk od „otravného“ života ve Velké Británii, měla Meghan říci svým přátelům podle deníku The Sun. Harry ví, že si jeho žena ve Spojeném království nezvykla. „Chce, aby byla šťastná,“ řekl deníku jeden zdroj z okruhu prominentního páru.

„Harry věděl, že musí jednat rychle,“ říká další zdroj. „Bál se, že Meghan by se mohla zhroutit, kdyby zůstala v Británii příliš dlouho,“ dodal.

To byl také důvod, proč jednali tak rychle. „Proto bylo prohlášení o osamostatnění se a odluky od panovnické rodiny vydáno v takovém spěchu,“ dodal další zdroj.

Nevyrovnanost Meghan ale dělá starosti královně Alžbětě II. Obává se, aby Harryho manželka neposkytla médiím „rozhovor bez jakýchkoliv tabu“, zvláště když nebude spokojená s výsledkem pondělního jednání, které královna svolala, napsal deník The Mirror.

Deník The Sun dokonce píše, že případný rozhovor, který by Meghan mohla poskytnout médiím, může být jakýmsi nátlakem či pákou, aby dostala panovnici tam, kam chce. Přítelkyní Meghan je hvězda talkshow Oprah Winfreyeová, která by vévodkyni mohla poskytnout prostor pro její vystoupení.