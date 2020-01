Hanba, nevděk rozmazlenců, hodnotí veřejnost rozhodnutí Harryho a Meghan

„Je to velmi nespravedlivé vůči královně, která si nezaslouží, aby se s ní jednalo tímto způsobem. Je to drsné. Rodina chápe, že chtějí dělat něco jiného a je dokonale ochotná jim pomoci. Ale oni jim vrazili kudlu do zad,“ reagoval jeden zaměstnanec královského paláce. Slovům o tom, že chce Harry s Meghan pracovat, se jen usmívá.

Zdroje deníku Daily Mail sdělily, že „vlastní zaměstnanci Harryho a Meghan varovali před tím, aby své rozhodnutí zveřejňovali, aniž by bylo projednáno s královnou a zbytkem rodiny“. „Cítí se, jako by byli proti celé světu a vykreslují velmi nespravedlivý obraz toho, že je to rodina, která je údajně nechápe nebo nepodporuje. Není to pravda a je to naprosto nesmyslné,“ dodal další zdroj z královského paláce.