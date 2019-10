Hamáček: Braní migrantů je pozvánkou

Členové vlád během oběda mají na stole návrh, s nímž koncem září přišly Německo , Francie , Itálie a Malta. Jejich iniciativa vyzývá další unijní země, aby se zapojily do provizorního dobrovolného systému, který má odlehčit dvojici jihoevropských zemí zahlcených uprchlíky a pomoci v záchraně životů.

Podle Hamáčka zatím nefungují dohody o navracení migrantů bez práva na azyl do zemí, odkud do Evropy zamířili. Pomoci by podle něho mohlo například i posílení libyjské pohraniční stráže.