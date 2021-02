GSK chce vyvíjet vakcínu proti mutacím s CureVakem

Britský koncern chce kromě toho ještě v tomto roce vyrobit 100 milionů dávek první vakcíny vyvinuté firmou CureVac. Očkovací látka CVnCoV je nyní ve třetí fázi klinických testů a mohla by být k použití schválena už v březnu.

Na výrobě letošních 300 milionů dávek by se měla podílet i francouzská Sanofi, která s GSK původně vyvíjela vlastní vakcínu, a firmy Novartis AG a Bayer.

V příštím roce, kdy plánuje CureVac vyrobit miliardu dávek, by jich měl Bayer vyrobit 160 milionů.

O vakcínu od CureVacu měli zájem Američané a bývalý prezident USA Donald Trump podle listu Die Welt chtěl, aby společnost přenesla vývoj do USA. To ale firma i Německo odmítly.

Farmaceutické firmy nepolevují ve vývoji, protože panují obavy, že by stávající vakcíny nemusely dostatečně chránit před novými mutacemi koronaviru – obavy vzbuzuje zejména ta jihoafrická.

35 týmů vědců spěchá s vakcínou, mohla by být na podzim Koronavirus

Nová vakcína CureVacu, která by měla vzniknout v rámci spolupráce s GSK, by měla být schválena v roce 2022. Při vývoji by se měly využít zkušenosti získané z první vakcíny německé firmy.