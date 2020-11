Francouzské policisty obžalovali kvůli útoku na černošského producenta

Producent Michel Zecler vypověděl, že policisté 21. listopadu vtrhli do jeho studia a skočili na něj. Před studiem šel bez roušky, což je v rozporu s nařízeními. Když spatřil policejní auto, zamířil do studia, aby se vyhnul pokutě. Policisté ho následovali, vnikli za ním do místnosti, bili ho a rasisticky mu nadávali.