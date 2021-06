Francouzka, která zavraždila násilnického manžela, už do vězení nepůjde

„Valérie Bacotová nemohla snášet život terorizované, ale je nutné ji vyměřit trest bez opětovného uvěznění,” prohlásil prokurátor Éric Jallet podle agentury AFP. Připomněl, že obžalovanou potřebují její čtyři děti. Valérie Bacotová zabila svého manžela poté, co téměř 24 let trpěla znásilňováním, násilím a nucením k prostituci.

Bacotovou muž podle jejích vlastních líčení zneužíval desítky let. Své útrapy popsala v nedávno vydané knize Tout le monde savait (Všichni to věděli). Tehdejší milenec její matky ji prý znásilnil už jako 12leté děvče. Muž byl odsouzen, ale po propuštění z věznice se vrátil k rodině. Ve svých 17 letech Bacotová otěhotněla a zatímco ji matka zapudila, byla nucena si vzít svého o 25 let staršího trýznitele. Bacotová před soudem řekla, že ji muž hrozil i pistolí a nutil k prostituci. Nakonec mu, i v zájmu ochrany jejich společné dcery, vpálila kulku do šíje.