Francie brání své sekulární zřízení. Chce trestat ověřování panenství

Nově by teď za vydání potvrzení o panenství hrozil lékaři či zdravotníkovi rok za mřížemi a pokuta až 15 tisíc eur. To odpovídá 405 tisícům korun. Postih by měl podle stanice BBC hrozit i těm, kdo o potvrzení o panenství požádají. Typicky příbuzným nebo snoubencům.