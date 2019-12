Fico za protiromské výroky k soudu nepůjde, tvrdí slovenská televize

Fico se slovy exposlance souhlasil. „Mazurek řekl to, co si myslí celý národ. Pokud někoho popravíte za pravdu, uděláte z něho národního hrdinu. Pokud má být rozsudek Nejvyššího soudu měřítkem toho, co je v případě výroků o Romech trestným činem, orgány činné v trestním řízení mohou rovnou přijít do kterékoli hospody na Slovensku a zavřít všechny hosty,“ řekl předseda Směru na videu zveřejněném na sociální síti. „To se mám opravdu bát říct, že část Romů zneužívá sociální systém?“ kladl si otázku Fico.