Fica může odstavit opoziční trojblok

Trojblok by mohl v průzkumech poskočit na 18 procent, což by mu dávalo slušné vyhlídky na soupeření se Směrem o první místo. Prezidentka Zuzana Čaputová už předem dala jasně na srozuměnou, že sestavením nové vlády pověří vítěze voleb.

Slovenské ministerstvo vnitra začátkem září zaregistrovalo stranu exprezidenta Andreje Kisky Za lidi, která tak může postavit kandidátku do sněmovních voleb. Richard Sulík, šéf opoziční strany Svoboda a Solidarita (SaS), se netají tím, že Kiskovi nabízel první místo na kandidátce SaS. „To by mu ušetřilo zakládání nové strany, spojili bychom síly, a ne naopak tříštili pravicové síly,“ řekl Sulík.

Kiska se však vydal vlastní cestou a založil stranu Za lidi. Vstoupili do ní třeba poslankyně Veronika Remišová, bývalá europoslankyně Jana Žitňanská a Juraj Šeliga, organizátor loňských protestů Za slušné Slovensko. Na voliče to však žádný velký dojem neudělalo – preference strany se dosud pohybovaly okolo pěti procent, tedy na hranici zvolitelnosti. Zdálo se tedy, že popularita Kisky z období, kdy zastával nejvyšší ústavní funkci, rychle vyprchala. Až podle posledního průzkumu agentury MVK se přiblížily preference kiskovců ke hranici osmi procent.

O přízeň voličů chce zabojovat rovněž nový projekt Dobrá volba Tomáše Druckera, Ficova exministra vnitra a zdravotnictví. „Ta by mohla fungovat něco jako ,Směr s lidskou tváří‘ a byla by použitelná do koalice nebo by alespoň vzala nějaké hlasy opozici,“ míní Vašečka.