Exodus sportovců z Běloruska pokračuje. Nevrátí se ani olympijský medailista v desetiboji

Běloruská atletka Cimanouská opustila Tokio. Místo do Polska odletěla do Vídně

Rozhodnutí sportovců přišlo poté, co sprinterka a účastnice letošních olympijských her v Tokiu Kryscina Cimanouská uvedla, že byla proti své vůli odvedena na letiště, ze kterého měla prvním letadlem zamířit zpět do Minsku. Atletka se poté obrátila na japonskou policii a požádala o ochranu.

Pomoc sprinterce nabídlo několik zemí včetně České republiky. Cimanouská nakonec přijala vízum Polska, kde by měla zažádat o azyl. Ve středu z dějiště her odletěla do Vídně, odkud by se následně měla přesunout do Varšavy. Tam se setká s manželem Arsenijem Zdanevičem, kterému se podařilo z Běloruska utéct do Ukrajiny.