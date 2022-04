Exministr vnitra Kaliňák bude vyšetřován vazebně, ale odvolal se

Ti by nás pověsili, kdyby byl na Slovensku trest smrti za politické delikty. Udělali by to jako v padesátých letech v Československu nebo jako nacisté ve třicátých letech v Německu

Fico označil obvinění za mstu a politický revanš. „Jsou to normální blázni. Ti by nás pověsili, kdyby byl na Slovensku trest smrti za politické delikty. Udělali by to jako v padesátých letech v Československu nebo jako nacisté ve třicátých letech v Německu,“ nechal se slyšet Fico.